Эксперты: Коронавирус адаптировался к человеческой популяции и может стать одной из обычных сезонных инфекций

Эксперты отметили, что с середины апреля, пика пандемии, летальность вируса сократилась более чем в двое, до 3,2 процента. Если темпы снижения сохранятся, то КОВИД-19 станет сезонным, как и другие острые респираторные заболевания, волны которых приходят каждый год. По мнению специалистов, которых цитирует РИА, от коронавируса стали умирать меньше не только из-за того, что врачи научились лечить заболевание, но и из-за того, что КОВИД-19 потерял свою силу, стал менее вирулентным. Это может стать формой его адаптации к человеческой популяциии и встраивания в структуру сезонных возбудителей. В интервью Парламентской газете академик РАН Евгений Шляхто, сказал, что второй волны коронавируса не будет, возможен лишь сезонный рост заболеваемости.



Количество инфицированных КОВИД-19 в мире превысило отметку в 30 миллионов. Более 950 тысяч скончались.