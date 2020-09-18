Российское посольство в США потребовало у Вашингтона объяснений из-за репортажа телеканала NBC о Крыме

Сюжет серьёзно встревожил российских дипломатов. Телеканал NBC со ссылкой на неназванного чиновника в Белом доме упоминал о неких украинских подразделениях в Крыму. США по его словам их якобы поддерживают. В репортаже, который вышел в эфир в начале недели, говорилось, что Вашингтон это делает в ответ на якобы попытки Москвы предлагать вознаграждение талибам в Афганистане за убийство американских солдат. Посольство России в США потребовало, чтобы американские власти ответили на вопрос, помогал ли Вашингтон прямо или косвенно Службе безопасности Украины в организации террористических атак против населения Крыма. В посольстве также указали на то, что репортаж NBC свидетельствует о том, что США поддерживают террористическую деятельность в третьих странах. При этом дипломаты допустили, что это может быть цитата «географическая близорукость телеканала».

Ранее российский МИД с возмущением отреагировал на статью в New York Times о якобы финансовой помощи Москвы талибам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложью утверждение о «сговоре» с боевиками.