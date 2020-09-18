Белорусский Госпогранкомитет: Охрана рубежей республики ведется в усиленном режиме

Противоречивая информация приходит о ситуации на границе Белоруссии с Польшей, Литвой и Украиной. В частности, литовское интернет-издание DELFI пишет, что пропускные пункты на границе двух стран работают в прежнем режиме. Информация о возможных ограничениях сюда не поступала. По данным прибалтийского агентства ВNS никаких изменений не фиксируют и польские пограничники.

В свою очередь, в белорусском Госпогранкомитете сказали агентству ТАСС, что охрана рубежей республики ведется в усиленном режиме. О переброске войск на границу накануне говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он добавил, что Москва и Минск планируют провести совместные учения.