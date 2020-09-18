Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что к отравлению Алексея Навального причастны иностранные спецслужбы

На это, по мнению председателя нижней палаты, указывают заявления Европарламента. Володин предложил коллегам из немецкого Бундестага обсудить возможную причастность зарубежных силовых структур и чиновников к случившемуся с Навальным.

Накануне Европарламент в своей резолюции призвал ужесточить санкции против Москвы. В том числе, рассмотреть вопрос о приостановке строительства газопровода «Северный поток-2».