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08:35, 18 сентября 2020

Президенты России, США и Белоруссии, а также еще пяти стран стали лауреатами шуточной «Шнобелевской премии»

Организаторы наградили Владимира Путина, Дональда Трампа и Александра Лукашенко «за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, как политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи».

В этом году из-за пандемии церемония оглашения имен лауреатов проходила в интернете. Ежегодно победителей Шнобелевской премиии объявляют и награждают в Гарвардском университете США.



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