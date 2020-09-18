Адвокатская палата Северной Осетии должна принять сегодня решение в отношении Эльмана Пашаева

Ранее руководство Федеральной палаты адвокатов России указало на нарушение защитником актера Михаила Ефремова Кодекса адвокатской этики, передает агентство «Интерфакс». Ранее сообщалось, что министерство юстиции добивается наказания Пашаева и адвоката потерпевшей стороны в деле Ефремова Александра Добровинского за их публичные высказывания в рамках процесса. Какие именно – не уточняется.