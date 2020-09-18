Адвокатская палата Северной Осетии должна принять сегодня решение в отношении Эльмана Пашаева

Ранее руководство Федеральной палаты адвокатов России указало на нарушение защитником актера Михаила Ефремова Кодекса адвокатской этики, передает агентство «Интерфакс». Ранее сообщалось, что министерство юстиции добивается наказания Пашаева и адвоката потерпевшей стороны в деле Ефремова Александра Добровинского за их публичные высказывания в рамках процесса. Какие именно – не уточняется.
2020-09-18T08:34:47+03:00
2020-09-18T08:34:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 18 сентября 2020
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