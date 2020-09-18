Роспотребнадзор полагает, что коронавирус может стать сезонной инфекцией

На это, по словам представителей ведомства, указывает снижение смертности и увеличение потенциала распространения. Летальность новой инфекции, как сказали агентству РИА Новости в Роспотребнадзоре, с апреля пустилась с 7 до почти 3%.

По всей видимости, считают специалисты, вирус адаптировался к человеку. В дальнейшем он станет одним из сезонных возбудителей ОРВИ, — предположили в санитарном ведомстве. Там выявили около двух десятков мутаций коронавируса, которые зафиксировались. Самыми устойчивыми из них являются две.

Тем временем, по данным американского Института Джонса Хопкинса, который ведет статистику коронавируса, число выявленных случаев во всем мире превысило 30 миллионов. Скончались почти 950 тысяч пациентов.