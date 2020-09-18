Партия «Единая Россия» планирует максимально увеличить количество региональных групп на выборах в Госдуму

Такая идея, как рассказал источник РБК, близкий к администрации президента, сейчас обсуждается в партийном руководстве. Главный замысел состоит в том, чтобы группы могли возглавить популярные губернаторы-"единороссы". В тех регионах, где они не смогут выполнять такую роль, вол главе списков могут стать другие популярные люди.

Четыре года назад на думских выборах в Списке Единой России было лишь 36 региональных групп, из которых 19 возглавляли губернаторы. Также в партии обсуждают вопрос об обновлении кандидатов-одномандатников. В этом списке в следующем году может появиться до половины новых фамилий, — рассказал собеседник газеты.