«Коммерсантъ»: ФАС приостановила конкурсы по аренде комплексов дорожной видеофиксации в Москве

Федеральная антимонопольная служба приостановила конкурсы по аренде комплексов дорожной видеофиксации в Москве, — пишет газета «КоммерсантЪ». Это произошло после жалобы самарской компании, которая считает, что техническое задание мэрии было написано под определенных участников тендера. В частности, там обратили внимание на требование фиксировать разговоры водителей по телефону за рулем, хотя необходимых технологий и программ еще нет, — пишет издание.

Общая сумма приостановленных закупок составляет почти 6 миллиардов рублей. В Центре организации дорожного движения эту ситуацию пока не комментировали.