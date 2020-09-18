В Сочи сегодня закрывается кинофестиваль «Кинотавр»

Организаторы решили проводить все семь дней, несмотря на эпидемию коронавируса.

Последним фильмом фестиваля станет драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», которая ранее получила специальный приз жюри в Венеции. Торжественная церемония закрытия должна состояться после этого, она запланирована на семь вечера.

Изначально «Кинотавр» должны были провести еще в июне, но из-за пандемии его отложили. Ранее организаторы обещали, что фестиваль пройдет со строгим соблюдением всех санитарных правил. Например, зрительские кресла в залах стоят в шахматном порядке, во всех помещениях установлены антибактериальные лампы, а гостей фестиваля обеспечивают индивидуальными средствами защиты. Несмотря на все меры предосторожности, проблемы с коронавирусом всё же были.

Так, вчера стало известно, что один из гостей «Кинотавра», режиссёр Александр Молочников, приехал туда уже будучи заражённым. Результаты его теста появились только после того, как он уже прошёл по красной дорожке и поучаствовал в показе своего фильма Позже в «Инстаграмме» Молочников попросил у коллег прощения.

Кинофестиваль «Кинотавр» проходит уже в 31-ый раз. Участвовать в нём могут только фильмы на русском языке.