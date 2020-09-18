Российские власти намерены потратить миллиарды на реконструкцию дома правительства на Краснопресненской набережной

Российские власти намерены потратить миллиарды рублей на реконструкцию дома правительства на Краснопресненской набережной. Ремонт планируют проводить поэтапно, выяснило интернет-издание РБК.

Только в ближайшие несколько лет реконструкция Белого дома обойдется примерно в 2 миллиарда рублей. Об увеличении бюджетного финансирования на эту сумму идет речь в пояснительной записке к проекту бюджета на следующую трёхлетку, пишет интернет-издание РБК. Отмечая при этом, что объёмы финансирования на следующий год в документе не указаны. В пресс-службе правительства рассказали, что общая стоимость проектирования и реконструкции Белого дома на Краснопресненской набережной превысит 5 миллиардов рублей. На эти деньги реконструируют внутренние конструкции здания и благоустроят прилегающую территорию. Масштабный ремонт объясняют разрушением гидроизоляционного слоя покрытия дома правительства, аварийным состоянием крыши и большим числом протечек, а также сильным износом инженерных систем и оборудования. Часть сотрудников Белого дома переедет в здание бывшего Народного комиссариата по делам национальностей в Трубниковском переулке. Там сейчас находится министерство экономического развития.

Белый дом ранее уже реконструировали после событий в октябре 93-го года, когда здание было расстреляно из танков во время противостояния первого президента России Бориса Ельцина и Верховного Совета.