Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на продление ареста экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу

Ему вменяют причастность к организации заказных убийств предпринимателей в середине 2000-х годов. Сам он вину не признает.

Дело против экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала является частью противостояния жителей регионов и Кремля. Такое мнение ранее высказал в эфире «Эха Москвы» журналист Максим Шевченко.

Максим Шевченко также провел параллель между нынешней ситуацией и революцией 1905 года.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ранее сказал, что суд Сергеем Фургалом должен быть открытым.

Дегтярев добавил, что жителям Хабаровска нужно прекратить несогласованные акции в поддержку Фургала. Заседание назначено на 17:00 по хабаровскому времени.