Автор книги «Форрест Гамп» Уинстон Грум скончался в США в возрасте 77 лет

Об этом сообщила мэр американского города Фэрхоп в штате Алабама Кэрин Уилсон. Книга «Форрест Гамп» 1986 года стала самой популярной работой автора благодаря ее экранизации с Томом Хэнксом в главной роли, которая получила шесть премий «Оскар». В 1995 году Грум написал продолжение «Форрест Гампа» — книгу «Гамп и компания», которую также планировали экранизировать, однако все попытки были безуспешными.