Самый большой нефтяной супертанкер Венесуэлы сменил название на «Максим Горький» и зарегистрировался в росреестре

По сведениям РБК, «Максим Горький», вмещающий 2 млн баррелей нефти, теперь может стать крупнейшим танкером, который ходит под российским флагом. Из более чем 800 судов, когда-либо ходивших под флагом Венесуэлы, есть лишь эпизодические примеры перехода в другую юрисдикцию — Либерии или Панамы.