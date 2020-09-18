Самый большой нефтяной супертанкер Венесуэлы сменил название на «Максим Горький» и зарегистрировался в росреестре

По сведениям РБК, «Максим Горький», вмещающий 2 млн баррелей нефти, теперь может стать крупнейшим танкером, который ходит под российским флагом. Из более чем 800 судов, когда-либо ходивших под флагом Венесуэлы, есть лишь эпизодические примеры перехода в другую юрисдикцию — Либерии или Панамы.
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В Гарвардском университете объявили лауреатов т.н. Шнобелевские премии. Она присуждается за абсурдные научные достижения. Награда в области медицинского образования присуждена лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции, России, и Туркмении — за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи.