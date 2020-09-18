В Израиле сегодня вновь будут действовать строгие ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса

Правительство Израиля определило ограничения, которые будут действовать в стране, чтобы замедлить скорость распространения коронавируса.

В течении 3-х недель не будут работать торговые центры, магазины промышленных товаров, туристические объекты, парикмахерские, салоны красоты, гостиницы, спортивные залы и бассейны. Гражданам запретят удаляться от дома или места проживания более чем на 500 метров без особой необходимости.

Будет закрыты учебные заведения, за исключением учреждений для трудных подростков и детей с особенностями, также закроют и частные детские сады. А вот аптеки и продуктовые магазины продолжат работу. Кроме того, израильтянам на время карантина разрешат заниматься спортом в одиночку. Тем, кто живет рядом с пляжем, можно будет поплавать. При этом загорать или долго сидеть на пляже запрещается.

В Израиле в последний месяц резко обострилась ситуация с коронавирусом. Сейчас в стране фиксируют 4-5 тыс. случаев заражений в день.