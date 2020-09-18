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07:04, 18 сентября 2020

МИД считает антироссийским намерение Евросоюза утвердить санкционный режим за нарушение прав человека имени Навального

Министерство иностранных дел считает антироссийским намерение Евросоюза утвердить санкционный режим за нарушение прав человека имени Алексея Навального. Об этом сказал официальный представитель МИД Мария Захарова.
Мария Захарова выразила надежду, что Евросоюз не будет заранее устанавливать виновных в отравлении Навального, а начнет принимать решения на основе подтвержденных фактов



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