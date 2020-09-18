Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу защиты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на продление ареста

Адвокаты оспорят в вышестоящей инстанции решение Басманного суда. В начале месяца он оставил Сергея Фургала под стражей до 9 декабря. Заседание по просьбе следователя и прокурора провели в закрытом режиме, объяснили это безопасностью участников уголовного судопроизводства. Перед тем как из зала удалили прессу и слушателей, Фургал напомнил суду о том, что в Хабаровске уже два месяца идут демонстрации в его поддержку, на них люди требуют открытого и гласного разбирательства по его делу. Их мнение необходимо уважать, призвал бывший губернатор. Тем не менее, судья Евгения Николаева меру пресечения ему продлила. Фургала, напомню, обвиняют в организации двух убийств и покушении на убийство предпринимателей в середине нулевых, еще до его ухода в политику. Вину бывший глава Хабаровского края не признаёт. Показания на него дал его бизнес-партнер Николай Мистрюков. Его тоже обвиняют в убийствах, он заключил досудебное соглашение со следствием. Меру пресечения Мистрюкову недавно изменили, отпустив под домашний арест. В отличие от него Фургал остается в СИЗО, где провёл больше двух месяцев.

Фургалу – члену ЛДПР — грозит вплоть до пожизненного заключения, сообщает агентство РИА.