Еще 8 человек с коронавирусом, по данным оперативного штаба, умерли в Москве

Всего с начала пандемии жертвами Ковид-19 в столице стали уже 5033 человек.
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Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…
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В Гарвардском университете объявили лауреатов т.н. Шнобелевские премии. Она присуждается за абсурдные научные достижения. Награда в области медицинского образования присуждена лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции, России, и Туркмении — за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи.