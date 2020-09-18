Первым в России аптечным препаратом от коронавирусной инфекции станет «Коронавир»

Об этом РБК рассказал представитель фармацевтической компании-производителя лекарства. Как передает ТАСС, со следующей недели в аптеках появится и второй препарат — «Арепливир». Как сообщили РБК в Минздраве, ведомство разрешило амбулаторно принимать эти средства.