Дональд Трамп не будет лично присутствовать на ГенАссамблее ООН на следующей неделе

Как сообщил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, президент США обратится к мировым лидерам виртуально из Белого дома. В этом году Генеральная Ассамблея ООН посвящена 75-летию всемирной организации. Из-за пандемии COVID-19 почти все мероприятия

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