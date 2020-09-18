Как сообщил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, президент США обратится к мировым лидерам виртуально из Белого дома. В этом году Генеральная Ассамблея ООН посвящена 75-летию всемирной организации. Из-за пандемии COVID-19 почти все мероприятия
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Дональд Трамп не будет лично присутствовать на ГенАссамблее ООН на следующей неделе
Как сообщил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, президент США обратится к мировым лидерам виртуально из Белого дома. В этом году Генеральная Ассамблея ООН посвящена 75-летию всемирной организации. Из-за пандемии COVID-19 почти все мероприятия