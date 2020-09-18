СПЧ ООН сегодня проведет экстренные дебаты по ситуации в Белоруссии

В первую очередь речь пойдет об обеспечении прав человека в этой стране. Как сообщают западные СМИ, в ходе дебатов, которые пройдут в Женеве, выступит лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обратилась к Совету и напомнила о продолжающихся насилии и репрессиях в отношении мирных демонстрантов в Белоруссии, пытках и жестоком обращении с ними. Накануне Александр Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой и Латвией и об усилении границы с Украиной