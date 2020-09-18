СПЧ ООН сегодня проведет экстренные дебаты по ситуации в Белоруссии

В первую очередь речь пойдет об обеспечении прав человека в этой стране. Как сообщают западные СМИ, в ходе дебатов, которые пройдут в Женеве, выступит лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обратилась к Совету и напомнила о продолжающихся насилии и репрессиях в отношении мирных демонстрантов в Белоруссии, пытках и жестоком обращении с ними. Накануне Александр Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой и Латвией и об усилении границы с Украиной
2020-09-18T06:34:42+03:00
2020-09-18T06:34:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:34, 18 сентября 2020
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