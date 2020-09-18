Автор книги «Форрест Гамп» Уинстон Грум скончался в США в возрасте 77 лет

Об этом сообщила мэр американского города Фэрхоп в штате Алабама Кэрин Уилсон. Книга «Форрест Гамп» 1986 года стала самой популярной работой автора благодаря ее экранизации с Томом Хэнксом в главной роли, которая получила шесть премий «Оскар». В 1995 году Грум написал продолжение «Форрест Гампа» — книгу «Гамп и компания», которую также планировали экранизировать, однако все попытки были безуспешными.
2020-09-18T06:33:43+03:00
2020-09-18T06:33:43+03:00
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06:33, 18 сентября 2020
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