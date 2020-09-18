Европарламент призвал Евросоюз ввести санкции против России из-за отравления Алексея Навального

В принятой резолюции также содержится призыв к ЕС пересмотреть отношения с Россией. Европарламент осудил попытку убийства российского оппозиционного политика с применением запрещенного химического оружия. Нежелание России расследовать отравление Алексея Навального подтверждает причастность Кремля к этому преступлению. Такое мнение в нашем эфире высказал редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов.

Позиция Кремля все сильнее утягивает Россию в пропагандистское болото, — считает Кирилл Мартынов

Москва постарается минимизировать последствия отравления Алексея Навального для отношения с Евросоюзом. Об этом сказал постпред России при ЕС Владимир При этом Владимир Чижов подчеркнул, что у России есть все возможности симметрично ответить на санкции, если таковые будут введены.