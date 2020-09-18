Напряжённой остаётся обстановка на границе Белоруссии и Украины, где заблокировано более двух тысяч паломников-хасидов

Киев не пускает их на Украину, поскольку границы закрыты из-за коронавируса.

Паломники не оставляют надежд попасть в город Умань Черкасской области, чтобы там традиционно отпраздновать еврейский Новый год. Он наступит сегодня с заходом солнца и продлится два дня. На территории Белоруссии рядом с контрольно-пропускным пунктом на границе с Украиной находятся больше двух тысяч хасидов. Они хотят в Умане посетить могилу раввина Нахмана — духовного наставника и основателя одного из направлений хасидизма. В этом году коронавирус встал на пути паломников. В МВД Украины дали понять, что не сделают для них исключения и не откроют границу с Белоруссией. Ее закрыли в конце августа для всех иностранцев из-за ухудшения ситуации с пандемией. Киев призвал хасидов вернуться в места проживания. Это же просят сделать и власти Израиля. Однако паломники стоят на своём. Вчера хасиды нарядились в украинские костюмы и спели гимн, чтобы их пустили в страну, сообщает агентство ТАСС. Люди также скандировали «Слава Украине». До этого были попытки проникнуть в страну в обход пограничных пунктов. Несколько человек задержали.

На границу стянуты дополнительные силы для обеспечения порядка. Украинским пограничникам помогают Нацгвардия и полиция. Привлекли также военную авиацию.