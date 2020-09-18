В Чехии возвращают часть ограничений, ранее введённых из-за пандемии коронавируса

Начиная с сегодняшнего вечера в Чехии больше нельзя собирать в помещениях более десяти человек. Также будет запрещено продавать стоячие билеты на мероприятия любого рода. Получается, что клубы, бары и кафе смогут пускать клиентов внутрь, только если на них найдутся сидячие места.

Соответствующее распоряжение выпустило министерство здравоохранения республики. Как ранее пояснял глава ведомства Адам Войтех, такие ограничения необходимы, поскольку недавний рост заболеваемости затронул в основном людей не старше тридцати лет.

Несколько дней назад чешские власти объявили о начале второй волны заражений коронавирусом. Болезнь распространяется небывалыми для страны темпами: так, весной в республике не было ни одного дня, когда выявили бы более 381-ого нового случая, а только в минувшую среду врачи объявили о том, что за сутки тестирование показало сразу 2136 заразившихся.



Ранее из-за недавней вспышки коронавируса Словакия поместила Чехию в список так называемых «красных» стран. Это значит, что Братислава больше не будет пускать граждан из соседней республики без теста на коронавирус и принудительного карантина на пять дней.