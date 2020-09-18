Московские динамовцы выбыли из дальнейшей борьбы за Еврокубки.

В матче второго отборочного раунда ЛЕ москвичи проиграли на выезде тбилисскому «Локомотиву». Матч при пустых (из-за коронавируса) трибунах завершился со счетом 1:2.
2020-09-18T05:12:54+03:00
2020-09-18T05:12:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:12, 18 сентября 2020
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