В Гарвардском университете объявили лауреатов т.н. Шнобелевские премии.

Она присуждается за абсурдные научные достижения. Награда в области медицинского образования присуждена лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции, России, и Туркмении — за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые

и врачи.