Бывшая модель Эми Доррис рассказала о сексуальном насилии со стороны Дональда Трампа.

В интервью британской The Guardian она рассказала, что это произошло в 1997 году на открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке. По ее словам, Трамп, тогда еще бизнесмен стал приставать к ней, когда она выходила из уборной. Рассказ Доррис подтвердили несколько человек, которым она еще тогда рассказала об инциденте. Адвокаты Трампа все обвинения в его адрес отвергают, обращая внимание на то, что Доррис никогда не обращалась в полицию с подобными заявлениями и называют эту историю политически мотивированной в преддверии ноябрьских выборов.
2020-09-18T05:08:56+03:00
2020-09-18T05:09:01+03:00
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05:08, 18 сентября 2020
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