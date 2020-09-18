Бывшая модель Эми Доррис рассказала о сексуальном насилии со стороны Дональда Трампа.

В интервью британской The Guardian она рассказала, что это произошло в 1997 году на открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке. По ее словам, Трамп, тогда еще бизнесмен стал приставать к ней, когда она выходила из уборной. Рассказ Доррис подтвердили несколько человек, которым она еще тогда рассказала об инциденте. Адвокаты Трампа все обвинения в его адрес отвергают, обращая внимание на то, что Доррис никогда не обращалась в полицию с подобными заявлениями и называют эту историю политически мотивированной в преддверии ноябрьских выборов.