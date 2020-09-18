Совет Адвокатской палаты Северной Осетии сегодня решит судьбу Эльмана Пашаева.

В отношении адвоката Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, возбуждено дисциплинарное производство. Как сообщил ИФ президент палаты Марк Гаглоев, Совет должен определить меру дисциплинарной ответственности Пашаева в

случае, если согласится с выводом квалификационной комиссии. Минюст добивается наказания Пашаева и его коллеги со стороны потерпевших Добровинского за их публичные высказывания в рамках расследования и суда по делу Ефремова.