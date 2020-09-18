Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская завела официальный аккаунт в Instagram.

В своей первой публикации в соцсети она написала, что для победы нужно использовать все информационные каналы. ЕП ранее принял резолюцию в которой не признал Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии и потребовал ввести санкции против него. В ответ МИД Белоруссии заявил, что резолюция ЕП говорит о непонимании происходящих в стране процессов