Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская завела официальный аккаунт в Instagram.

В своей первой публикации в соцсети она написала, что для победы нужно использовать все информационные каналы. ЕП ранее принял резолюцию в которой не признал Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии и потребовал ввести санкции против него. В ответ МИД Белоруссии заявил, что резолюция ЕП говорит о непонимании происходящих в стране процессов
2020-09-18T05:06:19+03:00
2020-09-18T05:06:26+03:00
https://echo.msk.ru/news/2710977-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:06, 18 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…