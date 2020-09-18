Более 60% россиян не берут в долг деньги у родных и друзей.

20% постоянно одалживают у близких небольшие суммы. Такие данные получил банк «Открытие» по итогам опроса, результаты которого передает ТАСС. Согласно исследованию, 9% россиян занимали крупную сумму у друзей или родственников из-за пандемии коронавируса, чуть меньше — на расходы, не связанные с пандемией. При этом не готовы дать в долг из-за отсутствия свободных денег более трети респондентов, 17% — постоянно дают в долг друзьям и родным небольшие суммы и лишь 2% опрошенных давали в долг крупную сумму.
2020-09-18T04:13:34+03:00
2020-09-18T04:13:38+03:00
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04:13, 18 сентября 2020
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