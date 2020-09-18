Ушел в отставку последний губернатор, возглавлявший регион с начала 90-х годов.

Евгений Савченко объявил о об уходе с поста главы Белгородской области и о намерении перейти на работу в СФ. Савченко стал губернатором в 1993 году, еще при президенте Борисе Ельцине, и был лидером среди руководителей регионов по времени пребывания в этой должности. В обязанности назначенного им первым вице-губернатором Дениса Буцаева войдет руководство администрацией региона.