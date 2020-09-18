Кандидат в президенты США Джо Байден призвал к досрочной отставке Дональда Трампа.

Он считает, что действующий президент, идущий на второй срок, несет ответственность за просчеты, допущенные им в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в стране.
2020-09-18T04:10:23+03:00
2020-09-18T04:10:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:10, 18 сентября 2020
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