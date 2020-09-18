Временный президент Боливии Жанин Аньес не будет выставлять свою кандидатуру на выборах главы государства.

Свой отказ она объяснила тем, что на карту поставлена демократия в Боливии и призвала правые силы объединиться против социалистического движения. В октябре прошлого на выборах в Боливии победителем был объявлен действующий тогда президент Эво Моралес. Однако уже в ноябре после нескольких недель демонстраций он покинул свой пост и страну. Вслед за ним в отставку ушло все высшее руководство страны, а власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Аньес. Тогда же было объявлено о проведении новых выборов президента, но Моралесу участвовать в них было запрещено.