Временный президент Боливии Жанин Аньес не будет выставлять свою кандидатуру на выборах главы государства.

Свой отказ она объяснила тем, что на карту поставлена демократия в Боливии и призвала правые силы объединиться против социалистического движения. В октябре прошлого на выборах в Боливии победителем был объявлен действующий тогда президент Эво Моралес. Однако уже в ноябре после нескольких недель демонстраций он покинул свой пост и страну. Вслед за ним в отставку ушло все высшее руководство страны, а власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Аньес. Тогда же было объявлено о проведении новых выборов президента, но Моралесу участвовать в них было запрещено.
2020-09-18T04:08:45+03:00
2020-09-18T04:09:30+03:00
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04:08, 18 сентября 2020
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