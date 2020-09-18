В штаб-квартире ФБК накануне побывал следователь.

Он, как рассказал Reuters директор организации Иван Жданов, в рамках предварительного расследования отравления оппозиционера Алексея Навального рассчитывал задать вопросы двум сотрудникам ФБК: Илье Пахомову и Марии Певчих. В интервью РБК Жданов уточнил, что двух сотрудников Фонда «вызвали на опрос». Повестку доставил непосредственно в ФБК офицер транспортной полиции из Томска. Жданов сказал, что передаст повестки, но дальнейшие решение будут принимать сами сотрудники. По словам Жданова, Пахомов и Певчих сопровождали Навального во время поездки в Томск. Интернет-издание «Проект» ранее сообщило о том, что именно Певчих могла вывезти из России в Германию бутылку, на которой, по сведениям Der Spiegel, были найдены следы отравляющего вещества.