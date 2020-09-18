Россия надеется, что запад не будут диктовать народу Белоруссиистраны и лидерам оппозиции свою волю.

С таким заявлением в эфире телеканала RTVI выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он также заявил о зависимости одного из лидеров оппозиции Светланы Тихановской от иностранных политиков. Как выразился российский министр, для него очевидно, что «Тихановская говорит не своим голосом».