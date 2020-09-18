Россия надеется, что запад не будут диктовать народу Белоруссиистраны и лидерам оппозиции свою волю.

С таким заявлением в эфире телеканала RTVI выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он также заявил о зависимости одного из лидеров оппозиции Светланы Тихановской от иностранных политиков. Как выразился российский министр, для него очевидно, что «Тихановская говорит не своим голосом».
2020-09-18T04:04:44+03:00
2020-09-18T04:04:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 18 сентября 2020
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