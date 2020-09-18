Z Архив новостей новости
5 5 6 397
04:04, 18 сентября 2020

Россия надеется, что запад не будут диктовать народу Белоруссиистраны и лидерам оппозиции свою волю.

С таким заявлением в эфире телеканала RTVI выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он также заявил о зависимости одного из лидеров оппозиции Светланы Тихановской от иностранных политиков. Как выразился российский министр, для него очевидно, что «Тихановская говорит не своим голосом».



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Здесь мы с фон дер Ляйен, видимо, друг друга не поймём А что, если наоборот? Что, если нападали и вмешивались они, последовательно загоняя все эти годы Россию и подобные ей страны в лузу?..

5 93 6 9832 16.09
Блоги

Сергей Марков политолог

И почему мы должны им верить? Почему мы должны верить по делу Навального тем, кто лжет по делу Скрипалей?..

5 123 6 16326 17.09
Блоги

Постпредство России при ЕС: Вопросы по ситуации с Алексеем Навальным Не претендуя на звание экспертов по токсикологии, мы все же считаем необходимым обратить ваше внимание на многочисленные несоответствия по данному делу…

5 297 6 48943 16.09
Голосование
Вам жаль Михаила Ефремова?
5 156 6 25967 13.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Вы думаете, Макрон просил Путина не травить Навального? Далее предполагается, что Навальный в статусе главы фракции Госдумы пойдет на президентские выборы. Тогда будут требовать и чтобы он выиграл. Все это очень серьезно…

5 100 6 17009 16.09
Блоги

Илья Яшин политик

+ Жить в Москве опасно Жить в Москве опасно В нашем городе постоянно что-то взрывается и ломается. Вылетают металлические люки. Отваливаются балконы. Дороги превращаются в реки. Автомобильных тоннели заливают потоки грязи…

5 32 6 5932 15.09
8читать ;смотреть
Блоги

«Настоящее время» блог проекта (является иноагентом)

+ «Жаль, что власть России приняла сторону диктатора». Светлана Тихановская «Жаль, что власть России приняла сторону диктатора». Светлана Тихановская Я думаю, что сейчас господин Путин принял выжидающую позицию – как у нас будет дальше складываться ситуация в стране. Он же понимает, что мы содружественные страны, и никто не желает разрывать эти связи…

5 30 6 5915 15.09
8читать ;смотреть
Блоги

+ Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля Фильм рассказывает о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году…

5 41 6 8094 12.09
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Мой ответ Светлане Алексиевич Прекратите разжигать ненависть к России. Лучше — покаяться в русофобии. Тогда наш диалог становится возможным…

5 338 6 69117 11.09
Блоги

Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…

5 61 6 12325 11.09
Блоги

Элла Памфилова: Мы не боимся признавать свои ошибки Нет никакого конфликта — назрели принципиальные политические расхождения по ряду вопросов…

5 98 6 20327 16.09
Блоги

+ Доследственная проверка в связи с госпитализацией Навального продолжается 03:05 Доследственная проверка в связи с госпитализацией Навального продолжается Сообщение Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу…

5 41 6 8681 11.09
8читать ;смотреть
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Никакие фальсификации не сработали: у «Яблока» 47 депутатов Наши депутаты избирались для того, чтобы защищать жителей российских городов и поселков от произвола местных властей, от арестов, от завышенной квартплаты, от зарвавшихся чиновников…

5 41 6 9218 15.09
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

Презумпция виновности В рамках христианской традиции инквизиторы исходили из «факта» «первородного греха», что вполне могло привести к ереси. Спрашиваю: какой «первородный грех» обнаружат новые инквизиторы у историков?..

5 118 6 28835 17.09
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Люди голосуют против интересов своей страны. Почему? Они не идиоты, просто они не считают «Северный поток-2», во-первых, интересом своей страны. А во-вторых для них то, что происходит с Навальным, важнее…

5 49 6 12821 13.09
#слушать 50:24 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Откуда взялась злосчастная бутылка? Откуда взялась злосчастная бутылка? Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа…

5 469 6 134444 17.09
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция готовит список силовиков, которые избивали и пытали граждан Перечень фамилий передадут в Евросоюз, России, Украине и Турции…

5 19 6 29674
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Я просто протестую против переименования вещей неправильным способом. Избиение царем Иродом младенцев не называется бескровной революцией…

5 93 6 100229 12.09
#слушать 48:57 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Вам жаль Михаила Ефремова?
5 156 6 25898 13.09
Блоги

Алексей Навальный политик

Привет, это Навальный... Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам…

5 521 6 190689 15.09
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Откуда взялась злосчастная бутылка? Откуда взялась злосчастная бутылка? Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа…

5 466 6 132604 17.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8748183
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4637172

Сегодня в эфире