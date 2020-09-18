Первым в России аптечным препаратом от коронавирусной инфекции станет «Коронавир».

Об этом РБК рассказал представитель фармацевтической компании-производителя лекарства. Как передает ТАСС, со следующей недели в аптеках появится и второй препарат — «Арепливир». Как сообщили РБК в Минздраве, ведомство разрешило амбулаторно принимать эти средства.
2020-09-18T03:14:17+03:00
2020-09-18T03:14:21+03:00
https://echo.msk.ru/news/2710959-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:14, 18 сентября 2020
Загрузка комментариев...