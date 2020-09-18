Сергей Лавров заявил телеканалу RTVI об отсутствии оснований для возбуждения дела из-за отравления Навального.

По словам главы МИД России, Генпрокуратура запросила правовую помощь у Германии, но до сих пор не получила ответа. На вопрос о возможных санкциях из-за отравления оппозиционного политика Лавров ответил, что если бы не было этой ситуации, то ЕС нашел бы другой повод для ограничительных мер.
2020-09-18T03:09:30+03:00
2020-09-18T03:09:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 18 сентября 2020
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