Сергей Лавров заявил телеканалу RTVI об отсутствии оснований для возбуждения дела из-за отравления Навального.

По словам главы МИД России, Генпрокуратура запросила правовую помощь у Германии, но до сих пор не получила ответа. На вопрос о возможных санкциях из-за отравления оппозиционного политика Лавров ответил, что если бы не было этой ситуации, то ЕС нашел бы другой повод для ограничительных мер.