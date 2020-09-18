Вильнюс объясняет решение Лукашенко закрыть границы с Польшей и Литвой демонстрацией угроз запада.

Об этом в эфире радио LRT сказал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. По его словам, такой угрозы не существует и президенту Белоруссии ее нужно изобрести. Линкявичюс также отметил, что в Белоруссии «человек, недостаточно разбирающийся в ситуации, принимает неадекватные решения». Ранее Александр Лукашенко заявил о закрытии границы с Литвой и Польшей, а также об усилении границы с Украиной.
2020-09-18T03:07:08+03:00
2020-09-18T03:07:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 18 сентября 2020
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