Палата представителей Конгресса США осудила все формы антикитайских проявлений, связанных с коронавирусом.

В принятой резолюции содержится неодобрение таких выражений, как «китайский вирус», «уханьский вирус» или игры слов «кунг-флу», близкой по звучанию к английскому слову «грипп». Авторы резолюции также призывают власти страны расследовать преступления на почве ненависти, связанные с коронавирусом. Представители Республиканской партии в свою очередь обвинили демократов в трате времени на принятие «ни к чему не обязывающих документов».