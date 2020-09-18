Палата представителей Конгресса США осудила все формы антикитайских проявлений, связанных с коронавирусом.

В принятой резолюции содержится неодобрение таких выражений, как «китайский вирус», «уханьский вирус» или игры слов «кунг-флу», близкой по звучанию к английскому слову «грипп». Авторы резолюции также призывают власти страны расследовать преступления на почве ненависти, связанные с коронавирусом. Представители Республиканской партии в свою очередь обвинили демократов в трате времени на принятие «ни к чему не обязывающих документов».
2020-09-18T02:17:06+03:00
2020-09-18T02:17:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:17, 18 сентября 2020
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