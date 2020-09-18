На МКС выявлена небольшая утечка аммиака.

Как рассказали РИА в Роскосмосе, источник находится снаружи американского сегмента станции и угрозы экипажу нет. Жидкий аммиак циркулирует снаружи МКС и используется для отвода в космос тепла от модулей американского сегмента. В больших концентрациях аммиак может стать сильным ядом. В данном случае речь идет о скорости утечки примерно 700 граммов в год. Место утечки на днях было локализовано с помощью специального американского прибора.
2020-09-18T02:14:55+03:00
2020-09-18T02:14:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:14, 18 сентября 2020
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