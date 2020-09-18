Вновь задержанному директору ОР Андрею Пивоварову вменяют организацию несанкционированной акции.

Как рассказали ИФ в самой организации, речь идет о народном сходе на Пушкинской площади 1 июля против принятия поправок к Конституции. Ранее Пивоваров отбыл 15 суток административного ареста по обвинению нарушении порядка проведения массовой акции, но накануне его на выходе из спецприемника опять задержали.
2020-09-18T02:13:39+03:00
2020-09-18T02:13:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:13, 18 сентября 2020
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