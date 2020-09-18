Вся одежда, в которой Алексея Навального госпитализировали из омского аэропорта, была изъята властями.

Во всяком случае, об этом в эфире канала «Навальный Live», заявила юрист ФБК Любовь Соболь. По ее словам, местонахождение этих вещей сейчас неизвестно. Директор ФБК Иван Жданов подтвердил британскому сайту «Би-би-си», что одежду изъяли под протокол и в присутствии одного из помощников Навального. Ранее инернет-издание «Проект» сообщало, что одежда, в которой Навальный летел в самолете, осталась в Омске. Жене оппозиционера Юлии Навальной удалось увезти с собой в Германию только его чемодан.