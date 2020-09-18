Глава ЕК сомневается в способности «СП-2» улучшить отношения между ЕС и Р Россией.

В интервью европейским СМИ, опубликованном французской газетой «Эко», Урсула фон дер Ляйен сказала, что рассматривает проект строительства газопровода как политический, а надежда на развитие отношений со строительством этого газопровода уменьшается, т.к. поведение России, по словам главы ЕК, не улучшилось и даже имеет тенденцию к ухудшению.
2020-09-18T02:08:28+03:00
2020-09-18T02:08:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:08, 18 сентября 2020
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