29 стран, включая США, Францию, ФРГ и Великобританию осудили блокирование интернета в Белоруссии.

В совместном документе, распространенном американским Госдепом содержится глубокая обеспокоенность целенаправленным блокированием контента со стороны правительства Белоруссии после проведения президентских выборов в этой стране. Акции протеста, которые с тех пор не прекращаются в Белоруссии сопровождаются отключением интернета в местах их проведения.