29 стран, включая США, Францию, ФРГ и Великобританию осудили блокирование интернета в Белоруссии.

В совместном документе, распространенном американским Госдепом содержится глубокая обеспокоенность целенаправленным блокированием контента со стороны правительства Белоруссии после проведения президентских выборов в этой стране. Акции протеста, которые с тех пор не прекращаются в Белоруссии сопровождаются отключением интернета в местах их проведения.
2020-09-18T02:07:19+03:00
2020-09-18T02:07:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 18 сентября 2020
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