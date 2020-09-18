Сергей Собянин пообещал включить отопление в домах москвичей при первом же серьезном похолодании.

Как сказал мэр, в этом году «очень важно», чтобы москвичи не замерзали и не болели простудными заболеваниями. По его словам, в этом году власти будут включать отопление не по стандартной процедуре. Обычно тепло в дома подавалось, когда несколько дней подряд среднесуточная температура держалась на уровне плюс восемь градусов или ниже, но на этот раз коммунальщики не будут ждать «стандартного температурного режима».