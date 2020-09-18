Александр Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой и Польшей, а также усилении границы с Украиной.

При этом президент отметил, что Белоруссия «не встанет на колени, даже если останется в одиночку». Также Лукашенко обратился к народам Литвы, Польши и Украины с призывом остановить, как он выразился, «их безумных политиков» и не дать развязаться войне.
2020-09-18T01:04:21+03:00
2020-09-18T01:04:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 18 сентября 2020
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