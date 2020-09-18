Губернатор Белгородской области Евгений Савченко уходит в отставку после 27 лет работы

На эту должность его назначил в 93 году тогдашний президент Борис Ельцин. Покинуть пост он решил в связи с избранием депутатом областной Думы, в качестве представителя которой намерен стать членом Совета Федерации, сообщила пресс-служба правительства региона.

Савченко был эффективен на своем посту, но уже давно исчерпал свой потенциал. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Дмитрий Орешкин.

По мнению Дмитрия Орешкина, Савченко теперь ждет спокойная пенсия на высоком, но «декоративном» посту.