Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении закрыть границу с Литвой и Польшей, а также усилить границу с Украиной. Для этого, по его словам, он вынужден отвести войска с улиц и пол-армии поставить под ружье. Обращаясь к народам этих стран, он призвал «остановить своих безумных политиков» и не дать «развязаться войне». Белоруссия при помощи российского руководства намерена усилить защиту союзного государства. При этом президент отметил, что его страна «не встанет на колени, даже если останется в одиночку». Комментируя резолюцию Европарламента о ситуации в республике, Лукашенко отметил, что Минск не нуждается в одобрении итогов состоявшихся в августе президентских выборов со стороны кого бы то ни было. МИД Польши сообщил, что на данный момент польско-белорусская граница функционирует нормально, без изменений. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал «чушью» слова Лукашенко о вмешательстве Украины во внутренние дела республики и посоветовал ему «попить водички». «Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого», — написал министр в Фейсбуке.

Между тем, обстановка на границе Белоруссии и Украины уже несколько дней остается напряженной. Там заблокировано более двух тысяч паломников-хасидов. Киев не пускает их на Украину, поскольку границы закрыты из-за коронавируса.

Паломники не оставляют надежд попасть в город Умань Черкасской области, чтобы там традиционно отпраздновать еврейский Новый год. Он наступит сегодня с заходом солнца и продлится два дня. На территории Белоруссии рядом с контрольно-пропускным пунктом на границе с Украиной находятся больше двух тысяч хасидов. Они хотят в Умане посетить могилу раввина Нахмана — духовного наставника и основателя одного из направлений хасидизма. В этом году коронавирус встал на пути паломников. В МВД Украины дали понять, что не сделают для них исключения и не откроют границу с Белоруссией. Ее закрыли в конце августа для всех иностранцев из-за ухудшения ситуации с пандемией. Киев призвал хасидов вернуться в места проживания. Это же просят сделать и власти Израиля. Однако паломники стоят на своём. Вчера хасиды нарядились в украинские костюмы и спели гимн, чтобы их пустили в страну, сообщает агентство ТАСС. Люди также скандировали «Слава Украине». До этого были попытки проникнуть в страну в обход пограничных пунктов. Несколько человек задержали.

На границу стянуты дополнительные силы для обеспечения порядка. Украинским пограничникам помогают Нацгвардия и полиция. Привлекли также военную авиацию.