Спектакли, номинированные на премию «Золотая маска», в этом году можно будет посмотреть онлайн и в записи

Заявители увидят постановки одновременно с жюри, — сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

20 сентября состоится показ спектакля «Преступление и наказание» в постановке Константина Богомолова и Ларисы Ломакиной. 26 сентября и 29 октября можно будет увидеть постановку «Сирано де Бержерак» Николая Рощина и «Дети солнца» Тимофея Кулябина и Олега Головко. Прямые трансляции работ, номинированных на национальную театральную премию, пройдут на портале Rambler, после чего записи будут доступны бесплатно в мультимедийном сервисе Okko.